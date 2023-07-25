Крылатая "контрабанда": Россиянин пытался вывезти в Абхазию редких ястребов в отсеке для запаски

Сотрудники Краснодарской таможни пресекли незаконный вывоз в Абхазию редких ястребов-тетеревятников — одних из самых грозных небесных хищников, которые способны охотиться на добычу, в несколько раз превышающую их собственные размеры. Эти птички внесены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Перевозить их через границу без документов нельзя, тем более в отсеке для запасного колеса легкового автомобиля, где крылатую "контрабанду" и обнаружили таможенники.

Двух обмотанных тканью и скотчем хищных птиц нашли при осмотре багажника транспортного средства, следовавшего через пункт пропуска Адлер. Водитель пояснил инспекторам, что якобы перевозил редких особей для себя и декларацию не подал в целях экономии времени. Необходимых разрешительных документов у мужчины не оказалось.

"Суд признал гражданина виновным по ст. 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование товаров") и по ст. 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений"). Вынесено решение о назначении административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", — сообщили Лайфу в пресс-службе ФТС.

Птицы конфискованы и помещены на временное содержание в один из санаториев Сочи. Решается вопрос об их передаче в краевой зоопарк.