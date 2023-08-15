Названо 3 запретных поступка, которые могут стать роковыми при встрече с медведем в лесу

Внезапная встреча с медведем в условиях дикой природы завершится для человека безвредно, если он сохранит трезвый рассудок и правильно отреагирует на появление животного. Важнее всего в такой ситуации не пытаться убежать на фоне паники, рассказал академик Российской академии естествознания Анатолий Кудактин.

По словам заслуженного эколога РФ, в первую очередь нужно определить примерное направление ветра. Если движение воздуха происходит от человека к медведю, хищник почует запах путника и убежит сам. В обратной ситуации лесной обитатель может пойти на сближение.

"Попробуйте поднять руки, создайте шум, громко разговаривайте или кричите, чтобы он понял, что перед ним не лесное животное. От этого шума он должен уйти, потому что медведи ориентируются больше на обоняние и слух, нежели на зрение, оно у них плохое", — посоветовал Кудактин в интервью RT.

Этот алгоритм справедлив лишь в случае с медведями-одиночками, добавил эколог. Если же на пути оказалась мать с детёнышами, лучше всего тихо сесть на землю и не двигаться. Убедившись в безопасности потомства, животное пройдёт мимо.