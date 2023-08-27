Мальчик лишь в море спасся от стаи диких собак, едва не загрызших его в Махачкале
Стая из десяти бездомных собак напала на ребёнка в Махачкале
Стая бродячих собак едва не загрызла маленького ребёнка в Махачкале. От трагичного финала мальчика спасла лишь собственная смекалка. Инцидент засняли очевидцы.
На опубликованных кадрах видно, что лающая свора из десяти бездомных животных гонится за испуганным ребёнком на побережье. Напуганный мальчик решил забежать в воду, чем и спас себя. По данным SHOT, всё случилось в микрорайоне Редукторный посëлок. При этом псы всё же успели укусить мальчишку.
Бездомные собаки напали на ребёнка в Махачкале. Видео © VK / Мой Дербент 24
Спасаться бегством от разъярённого хищника недавно пришлось и туристам на Камчатке. За ними погналась медведица, которая испугалась за своё потомство.
VK / Мой Дербент 24