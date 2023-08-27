Мальчик лишь в море спасся от стаи диких собак, едва не загрызших его в Махачкале

На опубликованных кадрах видно, что лающая свора из десяти бездомных животных гонится за испуганным ребёнком на побережье. Напуганный мальчик решил забежать в воду, чем и спас себя. По данным SHOT, всё случилось в микрорайоне Редукторный посëлок. При этом псы всё же успели укусить мальчишку.