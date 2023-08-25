Увидела угрозу: На Камчатке мама-медведица напала на туристов, которые плыли на лодке
На Камчатке мама-медведица погналась за туристами, которые катались на лодке
На Камчатке медведица погналась за надувной лодкой с туристами, усмотрев в них угрозу для своих медвежат. Людей она жутко напугала, но не навредила им. Видео опубликовал телеграм-канал Борус.
На Камчатке медведица погналась за лодкой с туристами. Видео © t.me / Борус
Туристы плыли на моторной лодке по реке. В какой-то момент на берегу показалась медведица с двумя медвежатами. Когда животное увидело туристов, оно погналось за ними вдоль берега по ходу движения лодки.
По всей вероятности, мама медвежат испугалась за своё потомство и усмотрела угрозу в туристах. К счастью, людей она так и не догнала.
Ранее Лайф писал, что в Костроме сотрудники МЧС были подняты по тревоге из-за медведя, который разгуливал по городу и пугал местных жителей. Прибывшие на место спасатели спугнули хищника, и он забрался на дерево. Спустить животное удалось лишь благодаря дротику со снотворным.
t.me / Борус