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25 августа, 05:05

Увидела угрозу: На Камчатке мама-медведица напала на туристов, которые плыли на лодке

На Камчатке мама-медведица погналась за туристами, которые катались на лодке

На Камчатке медведица погналась за надувной лодкой с туристами, усмотрев в них угрозу для своих медвежат. Людей она жутко напугала, но не навредила им. Видео опубликовал телеграм-канал Борус.

На Камчатке медведица погналась за лодкой с туристами. Видео © t.me / Борус

Туристы плыли на моторной лодке по реке. В какой-то момент на берегу показалась медведица с двумя медвежатами. Когда животное увидело туристов, оно погналось за ними вдоль берега по ходу движения лодки.

По всей вероятности, мама медвежат испугалась за своё потомство и усмотрела угрозу в туристах. К счастью, людей она так и не догнала.

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Ранее Лайф писал, что в Костроме сотрудники МЧС были подняты по тревоге из-за медведя, который разгуливал по городу и пугал местных жителей. Прибывшие на место спасатели спугнули хищника, и он забрался на дерево. Спустить животное удалось лишь благодаря дротику со снотворным.

Обложка ©

t.me / Борус

Кузьма Спирин
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