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17 августа, 10:51

Под Челябинском мужчина хладнокровно застрелил сбитого и лежащего на обочине медведя

В Челябинской области мужчина выстрелил в лежащего на обочине медведя

В городе Сатке Челябинской области двое мужчин расстреляли медведя, который лежал на обочине. Предполагается, что сначала его сбили на машине. Как сообщает Ura.ru, теперь в Минэкологии региона собираются требовать возбуждения уголовного дела.

Неизвестный выстрелил в медведя под Челябинском. Видео © VK / "74.ru"

Всё случилось 16 августа примерно в 22:30 (20:30 мск). По словам очевидца, один мужчина стал подходить к медведю, а когда зверь резко среагировал, другой выстрелил в него. Теперь Минэкологии региона будет требовать возбуждения уголовного дела. Сотрудники ГУ МВД России по области уже пообещали провести проверку по факту происшествия.

"Мало того что стрельба на дороге запрещена, но и добивать медведя никто не имел права", — подчеркнули в Минэкологии.

Мать закрыла собой дочку при нападении медведя во время экскурсии по зооферме под Тулой

Мать закрыла собой дочку при нападении медведя во время экскурсии по зооферме под Тулой

Ранее Лайф писал, что два медведя с медвежатами напугали жителей нескольких деревень в Подмосковье. Вероятно, они пришли из Тверской области, но вряд ли останутся зимовать.

Обложка ©

VK / "74.ru"

Светлана Оперук
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