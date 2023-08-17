Под Челябинском мужчина хладнокровно застрелил сбитого и лежащего на обочине медведя

В городе Сатке Челябинской области двое мужчин расстреляли медведя, который лежал на обочине. Предполагается, что сначала его сбили на машине. Как сообщает Ura.ru, теперь в Минэкологии региона собираются требовать возбуждения уголовного дела.

Неизвестный выстрелил в медведя под Челябинском. Видео © VK / "74.ru"

Всё случилось 16 августа примерно в 22:30 (20:30 мск). По словам очевидца, один мужчина стал подходить к медведю, а когда зверь резко среагировал, другой выстрелил в него. Теперь Минэкологии региона будет требовать возбуждения уголовного дела. Сотрудники ГУ МВД России по области уже пообещали провести проверку по факту происшествия.

"Мало того что стрельба на дороге запрещена, но и добивать медведя никто не имел права", — подчеркнули в Минэкологии.