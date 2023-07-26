Мать закрыла собой дочку при нападении медведя во время экскурсии по зооферме под Тулой

Медведь набросился на 27-летнюю женщину и её маленькую дочь во время экскурсии по зооферме в Тульской области. Об этом сообщил телеграм-канал "Тула Жесть".

Инцидент произошёл 23 июля на ферме "Алексин-страус", что рядом с городом Алексином. Женщина с маленькой дочерью были на экскурсии и наблюдали за животными. В какой-то момент они ненадолго остановились у клетки с медведем, а животное неожиданно кинулось на ребёнка. Как пишет телеграм-канал, женщина успела среагировать на атаку и заслонила дочь собой. Медведь разодрал ей кисть и разгрыз сухожилия. У девочки сломан палец. Сейчас их жизнь вне опасности. Медведь, как выяснилось, не был привит от бешенства.