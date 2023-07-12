В Подмосковье охотник застрелил медведицу, которая попыталась напасть на хозяйку

В Одинцовском районе Подмосковья охотник был вынужден застрелить медведицу по кличке Машка после того, как она попыталась напасть на хозяйку. Как сообщает телеканал "360" , косолапая выгнала женщину из дома в деревне Большое Сареево.

Выяснилось, что она плохо закрыла клетку и Маша, которая жила у неё больше 20 лет, смогла выбежать на участок. Женщина стала скрываться от зверя, потом ей пришлось звать на помощь. Позже на место прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и профессиональный охотник с тепловизором. Хозяйке удалось скрыться в ближайшем кафе — там она ждала, пока сотрудники поймают медведицу. В результате охотник застрелил её.