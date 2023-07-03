Медведи атаковали грибника и пастуха в Башкирии
Минприроды Башкирии сообщило о нападении медведей на грибника и пастуха
В Башкирии за короткий срок зафиксировали сразу два нападения медведей на людей, рассказали в Министерстве природопользования и экологии республики. Так, первый случай произошёл в лесу в 400 метрах от хутора Торгаска в Ишимбайском районе. Там от лап хищного животного пострадал грибник.
"Нанеся раны на спине и голове, медведь скрылся. Пострадавшему удалось самостоятельно вернуться домой на хутор, вызвать скорую помощь и доехать до ближайшей деревни Скворчиха. Мужчине уже оказана медицинская помощь", — говорится в опубликованном сообщении.
Место происшествия осмотрели сотрудники полиции, инспектор охотнадзора республиканского Минэкологии, а также егеря Ишимбайского районно-городского общества охотников. Они обнаружили следы борьбы, корзину и кухонный нож. По мнению экспертов, встреча была случайной: если бы медведь был её инициатором, то мужчина не вернулся бы живым.
А в Белорецком районе медведь напал на пастуха, который на коне искал своих лошадей около деревни Ахмерово. Мужчине удалось увернуться от хищника и ускакать в сторону населённого пункта. Некоторое время косолапый не унимался и продолжал преследование, но вскоре оставил эту затею и вернулся в лес.
В министерстве подчеркнули, что оба медведя подлежат "добыче" в рамках регулирования их численности. Поиски первого ещё продолжаются, а вот второй уже убит, им оказался самец в возрасте четырёх-пяти лет и весом около 120 килограммов.
Ранее в Магадане объявился медведь, регулярно нападающий на людей. Так, 18 июня на окраине города было найдено тело мужчины со следами нападения косолапого, позже госпитализировали 22-летнего парня, а 19 июня после встречи с ним в больницу попали три человека. Другое же столкновение закончилось гибелью для пожилой женщины.
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