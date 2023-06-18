"Хищник очень опасен": Растерзанное медведем тело мужчины нашли в Магадане

Правоохранители и сотрудники охотнадзора 18 июня обнаружили тело мужчины со следами нападения медведя около сопки Нагаевской на окраине Магадана. Сейчас хищника ищут.

"Действительно, обнаружили тело мужчины. Предположительно, человека задрал медведь, который в этом же районе накануне напал на парня. Хищник очень опасен. Сейчас на него идёт охота", — цитирует РИА "Новости" представителя правоохранительных органов.

Жителей в целях безопасности попросили не выходить в район морского порта Магадана.

На этой неделе в городе уже фиксировались нападения медведей на людей. Так, ранее 22-летний парень попал в больницу после встречи с хищником.