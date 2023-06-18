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18 июня, 13:39

"Хищник очень опасен": Растерзанное медведем тело мужчины нашли в Магадане

В Магадане нашли тело мужчины, предположительно, убитого медведем

Правоохранители и сотрудники охотнадзора 18 июня обнаружили тело мужчины со следами нападения медведя около сопки Нагаевской на окраине Магадана. Сейчас хищника ищут.

"Действительно, обнаружили тело мужчины. Предположительно, человека задрал медведь, который в этом же районе накануне напал на парня. Хищник очень опасен. Сейчас на него идёт охота", — цитирует РИА "Новости" представителя правоохранительных органов.

Жителей в целях безопасности попросили не выходить в район морского порта Магадана.

На этой неделе в городе уже фиксировались нападения медведей на людей. Так, ранее 22-летний парень попал в больницу после встречи с хищником.

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А ранее в Магадане охотник принял мужчину в кустах за медведя и убил его. 66-летний пенсионер увидел движение в кустах и решил, что там хищинк. После этого он выстрелил в цель, но, как выяснилось, "добычей" оказался другой охотник, а не животное.

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Никита Никонов
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