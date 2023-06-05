Сибиряк отправился на берег реки за черемшой, но сам едва не стал добычей для медведя

В Черемховском районе Иркутской области медведь напал на 40-летнего жителя села Онотка. Мужчина отправился на лодке на берег реки для сбора черемши (дикого чеснока). Там и произошла роковая встреча с хищником, сообщает ГУ МВД по региону.

"В результате инцидента мужчина получил травмы разной степени тяжести. Позже ему удалось сообщить о произошедшем своей супруге по телефону. Прибывшие на место горожане помогли потерпевшему добраться до больницы, где пострадавшему оказали первую помощь", — сообщили в полиции.