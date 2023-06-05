Сибиряк отправился на берег реки за черемшой, но сам едва не стал добычей для медведя
СК РФ: В Иркутской области медведь напал на 40-летнего сборщика черемши
Медведь напал на 40-летнего сборщика дикого чеснока в Черемховском районе. Фото © Unsplash
В Черемховском районе Иркутской области медведь напал на 40-летнего жителя села Онотка. Мужчина отправился на лодке на берег реки для сбора черемши (дикого чеснока). Там и произошла роковая встреча с хищником, сообщает ГУ МВД по региону.
"В результате инцидента мужчина получил травмы разной степени тяжести. Позже ему удалось сообщить о произошедшем своей супруге по телефону. Прибывшие на место горожане помогли потерпевшему добраться до больницы, где пострадавшему оказали первую помощь", — сообщили в полиции.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петропавловске-Камчатском к людям вышли три голодных медведя. Они рыскали возле мусорных баков с ракообразными и, как выяснилось, успели задрать овец. Двух медведей удалось подстрелить инспекторам, третий скрылся. А на днях начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева сообщила, что в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на Камчатке временно сократят число туристов из-за брачного периода бурых медведей. Ожидается, что "период тишины" продлится до конца июня.