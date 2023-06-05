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5 июня, 07:48

Сибиряк отправился на берег реки за черемшой, но сам едва не стал добычей для медведя

СК РФ: В Иркутской области медведь напал на 40-летнего сборщика черемши

<p>Медведь напал на 40-летнего сборщика дикого чеснока в Черемховском районе. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/mx6BzzKvWIw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Медведь напал на 40-летнего сборщика дикого чеснока в Черемховском районе. Фото © Unsplash

В Черемховском районе Иркутской области медведь напал на 40-летнего жителя села Онотка. Мужчина отправился на лодке на берег реки для сбора черемши (дикого чеснока). Там и произошла роковая встреча с хищником, сообщает ГУ МВД по региону.

"В результате инцидента мужчина получил травмы разной степени тяжести. Позже ему удалось сообщить о произошедшем своей супруге по телефону. Прибывшие на место горожане помогли потерпевшему добраться до больницы, где пострадавшему оказали первую помощь", — сообщили в полиции.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Петропавловске-Камчатском к людям вышли три голодных медведя. Они рыскали возле мусорных баков с ракообразными и, как выяснилось, успели задрать овец. Двух медведей удалось подстрелить инспекторам, третий скрылся. А на днях начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева сообщила, что в Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на Камчатке временно сократят число туристов из-за брачного периода бурых медведей. Ожидается, что "период тишины" продлится до конца июня.

Марина Калегина
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