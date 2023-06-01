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1 июня, 09:41

Из-за брачных игр медведей ограничен доступ в Долину гейзеров на Камчатке

В Долине гейзеров и в кальдере вулкана Узон на Камчатке временно сократят число туристов из-за брачного периода бурых медведей. Ожидается, что "период тишины" продлится до конца июня, сообщила начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева.

"Очень важно в этот период, когда медведи создают брачные пары, а птицы откладывают и высиживают яйца в гнёздах, находящихся порой вблизи экскурсионных троп, не нарушить важнейшие репродуктивные процессы в жизни обитателей заповедных территорий", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

По словам Паничевой, в противном случае животные попросту потеряют шанс внести вклад в продолжение рода в этом году, что впоследствии негативно скажется на популяциях зверей и птиц, включая краснокнижные виды.

Отметим, что подобные ограничения на территории Узон-Гейзерного района (включает Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон) Кроноцкого заповедника вводятся ежегодно в мае и июне. Как правило, в заповедник пускают только по одной группе в день.

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Freepik / iconade3

Наталья Исакова
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