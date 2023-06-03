Россиянам напомнили о правилах поведения при встрече с дикими животными

Планируя прогулку в лесу, помните про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать, так как они намного быстрее человека. Об этом сообщает МЧС России.

Спасатели советуют перед выходом в лес вспомнить соответствующие правила поведения.

"При встрече с диким животным остановитесь, сохраняйте спокойствие", — говорится в записи ведомства.

Спасатели подчеркнули, что нужно постараться не показывать страх. Нельзя бросать предметы в животных и кричать, так как это только спровоцирует нападение. Если животное не заметило человека, то нужно уйти тихо, не обращая на себя внимание.