Россиянам напомнили о правилах поведения при встрече с дикими животными
МЧС: При встрече с дикими животными надо сохранять спокойствие и не бежать
Планируя прогулку в лесу, помните про диких животных: при встрече с ними надо сохранять спокойствие, не кричать и не бежать, так как они намного быстрее человека. Об этом сообщает МЧС России.
Спасатели советуют перед выходом в лес вспомнить соответствующие правила поведения.
"При встрече с диким животным остановитесь, сохраняйте спокойствие", — говорится в записи ведомства.
Спасатели подчеркнули, что нужно постараться не показывать страх. Нельзя бросать предметы в животных и кричать, так как это только спровоцирует нападение. Если животное не заметило человека, то нужно уйти тихо, не обращая на себя внимание.
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