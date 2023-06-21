Под Магаданом рыбак собрал самодельный пугач от медведей, который убил его самого

В посёлке Сеймчан Магаданской области мужчина погиб, когда собирался на рыбалку. В его руках взорвалось самодельное устройство, предназначенное для отпугивания медведей. О случившемся пишет SHOT .

52-летний сотрудник муниципальной теплоснабжающей организации решил пойти на рыбалку и, желая обезопасить себя от хищников, смастерил пугач от медведей. Он взял металлическую трубку и начинил её специальным веществом, состав которого теперь предстоит выяснить полиции, после чего произошёл взрыв. Мужчина погиб от полученных травм, его жена не пострадала, так как в тот момент находилась в ванной.