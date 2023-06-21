Человек погиб при ЧП на Эльгинском угольном месторождении в Якутии

На территории Эльгинского угольного месторождения в Нерюнгринском районе Якутии произошла разгерметизация ёмкости с выбросом огня, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха.

"При проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация ёмкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб", — говорится в сообщении ведомства.

ЧП на Эльгинском угольном месторождении. Фото © Telegram / Следком Якутии

Однако, по данным СУ СК России по Республике Саха (Якутия), количество пострадавших уже выросло до трёх.

"В результате происшествия 40-летний электрогазосварщик получил смертельные травмы, двое слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования 46 и 26 лет получили травмы различной степени тяжести", — сообщили в ведомстве.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.