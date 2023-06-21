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21 июня, 06:40

Человек погиб при ЧП на Эльгинском угольном месторождении в Якутии

<p>ЧП на Эльгинском угольном месторождении. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/susksakha/1288" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следком Якутии</a></p>

ЧП на Эльгинском угольном месторождении. Обложка © Telegram / Следком Якутии

На территории Эльгинского угольного месторождения в Нерюнгринском районе Якутии произошла разгерметизация ёмкости с выбросом огня, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха.

"При проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация ёмкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб", — говорится в сообщении ведомства.

ЧП на Эльгинском угольном месторождении. Фото © Telegram / Следком Якутии

ЧП на Эльгинском угольном месторождении. Фото © Telegram / Следком Якутии

Однако, по данным СУ СК России по Республике Саха (Якутия), количество пострадавших уже выросло до трёх.

"В результате происшествия 40-летний электрогазосварщик получил смертельные травмы, двое слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования 46 и 26 лет получили травмы различной степени тяжести", — сообщили в ведомстве.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв

На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв

Ранее Лайф рассказывал о разгерметизации ёмкости для отопления при проведении пневмоопрессовочных работ на заводе в Челябинской области. В результате инцидента погибли два человека — 38-летняя женщина и 23-летний парень. Ещё один рабочий пострадал, но, к счастью, выжил. Возбуждено уголовное дело.

Николь Вербер
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