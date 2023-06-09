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9 июня, 06:22

Двое рабочих погибли при взрыве на заводе под Челябинском

Двое рабочих погибли при взрыве на заводе в Златоусте, возбуждено уголовное дело

Два человека погибли на заводе в Челябинской области при разгерметизации ёмкости для отопления. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"В вечернее время 8 июня 2023 года на территории промышленного предприятия при проведении пневмоопрессовочных работ изделия произошла резкая разгерметизация, в результате чего двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело.

По данным Ural Mash, речь идёт о Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования. Погибли 38-летняя женщина и 23-летний парень, выжившего госпитализировали с сотрясением и переломом челюсти, пишет телеграм-канал.

Трое рабочих погибли и двое ранены при взрыве на предприятии в Ленобласти

Трое рабочих погибли и двое ранены при взрыве на предприятии в Ленобласти

Ранее в Мытищах четверо рабочих погибли в коллекторе из-за отравления угарным газом. Сообщалось, что, предположительно, ЧП произошло, потому что они не имели индивидуальных средств защиты, которые необходимы при данных видах работ.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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