Двое рабочих погибли при взрыве на заводе под Челябинском
Двое рабочих погибли при взрыве на заводе в Златоусте, возбуждено уголовное дело
Два человека погибли на заводе в Челябинской области при разгерметизации ёмкости для отопления. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
"В вечернее время 8 июня 2023 года на территории промышленного предприятия при проведении пневмоопрессовочных работ изделия произошла резкая разгерметизация, в результате чего двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело.
По данным Ural Mash, речь идёт о Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования. Погибли 38-летняя женщина и 23-летний парень, выжившего госпитализировали с сотрясением и переломом челюсти, пишет телеграм-канал.
Ранее в Мытищах четверо рабочих погибли в коллекторе из-за отравления угарным газом. Сообщалось, что, предположительно, ЧП произошло, потому что они не имели индивидуальных средств защиты, которые необходимы при данных видах работ.
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