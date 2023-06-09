Двое рабочих погибли при взрыве на заводе под Челябинском

Два человека погибли на заводе в Челябинской области при разгерметизации ёмкости для отопления. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"В вечернее время 8 июня 2023 года на территории промышленного предприятия при проведении пневмоопрессовочных работ изделия произошла резкая разгерметизация, в результате чего двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело.

По данным Ural Mash, речь идёт о Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования. Погибли 38-летняя женщина и 23-летний парень, выжившего госпитализировали с сотрясением и переломом челюсти, пишет телеграм-канал.