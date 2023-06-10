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10 июня, 07:20

На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв

Ihlas: На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв, есть погибшие

В столице Турции Анкаре прогремел взрыв на заводе по производству ракет и снарядов. Об этом сообщает информационное агентство Ihlas.

Ситуация на заводе по производству ракет в Анкаре, где прогремел взрыв и начался пожар. Видео © Haberturk

По данным СМИ, взрыв прогремел в производственном цехе на фабрике в районе Эльмадаг, затем начался пожар. В настоящее время экстренные службы продолжают тушение огня. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, их точное количество пока не известно. По некоторой информации, под завалами находятся пять человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

СМИ: В Сомали из-за взрыва снаряда погибло по меньшей мере 27 человек

СМИ: В Сомали из-за взрыва снаряда погибло по меньшей мере 27 человек

Ранее двое рабочих погибли при взрыве на заводе под Челябинском. Трагедия произошла из-за разгерметизации ёмкости для отопления.

Обложка ©

Haberturk

Никита Никонов
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