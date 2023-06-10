На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв

В столице Турции Анкаре прогремел взрыв на заводе по производству ракет и снарядов. Об этом сообщает информационное агентство Ihlas.

По данным СМИ, взрыв прогремел в производственном цехе на фабрике в районе Эльмадаг, затем начался пожар. В настоящее время экстренные службы продолжают тушение огня. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, их точное количество пока не известно. По некоторой информации, под завалами находятся пять человек.