На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв
Ihlas: На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв, есть погибшие
В столице Турции Анкаре прогремел взрыв на заводе по производству ракет и снарядов. Об этом сообщает информационное агентство Ihlas.
Ситуация на заводе по производству ракет в Анкаре, где прогремел взрыв и начался пожар. Видео © Haberturk
По данным СМИ, взрыв прогремел в производственном цехе на фабрике в районе Эльмадаг, затем начался пожар. В настоящее время экстренные службы продолжают тушение огня. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, их точное количество пока не известно. По некоторой информации, под завалами находятся пять человек.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее двое рабочих погибли при взрыве на заводе под Челябинском. Трагедия произошла из-за разгерметизации ёмкости для отопления.