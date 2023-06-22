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22 июня, 14:39

Неуловимый медведь из Магадана совершил новое нападение, убита женщина

Тело пропавшей пенсионерки со следами медвежьих укусов нашли в Магадане

В Магадане в лесу обнаружили тело пропавшей пожилой женщины со следами повреждений на теле. Предполагается, что её убил медведь. Она стала шестой на счету неуловимого хищника за последние недели.

Видео © СУ СК России по Магаданской области

Как уточнили в СУ СК России по Магаданской области, женщина 1959 года рождения числилась пропавшей без вести с 17 июня. Её тело обнаружил специалист-биолог, привлечённый к поискам, на сопке вблизи 3-го Транспортного переулка в Магадане. Сейчас правоохранители осматривают место гибели, но главный подозреваемый — тот самый неуловимый медведь.

"С учётом обнаруженных на теле жертвы повреждений и окружающей обстановки приоритетной версией случившегося следствием рассматривается нападение хищника", — уточнили в управлении.

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Напомним, 19 июня после нападения медведя в Магадане в больницу попали три человека. А всего днём ранее, 18 июня, правоохранители и сотрудники охотнадзора обнаружили тело мужчины со следами нападения косолапого на окраине города. А до этого в больницу после атаки хищника попал 22-летний парень.

Обложка ©

СУ СК России по Магаданской области

Андрей Бражников
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