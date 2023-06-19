Регион

Уведомления отключены

19 июня, 12:33

Неуловимый медведь напал на ещё троих жителей Магадана

Медведь покусал ещё троих жителей Магадана, поиски хищника продолжаются

После нападения медведя в Магадане попали в больницу три человека. Об этом рассказал врио заведующего отделением травматологии областной больницы Дмитрий Литвиненко.

"Поступило трое пострадавших. Там укушенные раны различной локализации, без повреждения жизненно важных органов", — приводит его слова РИА "Новости".

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов, медведя ищут круглосуточно при помощи тепловизоров и квадрокоптеров. На данный момент место происшествия оцеплено. Охотоведы и полицейские установили круглосуточное дежурство в районе активности хищника.

Под Иркутском медведица загнала работяг на вышку

Под Иркутском медведица загнала работяг на вышку

По словам Косолапова, в последние недели многие жители жаловались на медведей, которые разоряли их участки, нападали на собак. При этом звери не боялись стрельбы и громких звуков и целенаправленно выходили к людям. Министр считает, что причиной такого поведения медведей является тот факт, что люди сами подкармливают хищников.

Ранее сообщалось, что правоохранители и сотрудники охотнадзора 18 июня обнаружили тело мужчины со следами нападения медведя около Нагаевской сопки на окраине Магадана. А до этого в больницу после атаки хищника попал 22-летний парень.

Искал вкусняшки: В Якутии медведь устроил погром в домике госинспектора

Искал вкусняшки: В Якутии медведь устроил погром в домике госинспектора

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Магаданская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров