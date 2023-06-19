Неуловимый медведь напал на ещё троих жителей Магадана

После нападения медведя в Магадане попали в больницу три человека. Об этом рассказал врио заведующего отделением травматологии областной больницы Дмитрий Литвиненко.

"Поступило трое пострадавших. Там укушенные раны различной локализации, без повреждения жизненно важных органов", — приводит его слова РИА "Новости".

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов, медведя ищут круглосуточно при помощи тепловизоров и квадрокоптеров. На данный момент место происшествия оцеплено. Охотоведы и полицейские установили круглосуточное дежурство в районе активности хищника.

По словам Косолапова, в последние недели многие жители жаловались на медведей, которые разоряли их участки, нападали на собак. При этом звери не боялись стрельбы и громких звуков и целенаправленно выходили к людям. Министр считает, что причиной такого поведения медведей является тот факт, что люди сами подкармливают хищников.