Неуловимый медведь напал на ещё троих жителей Магадана
Медведь покусал ещё троих жителей Магадана, поиски хищника продолжаются
После нападения медведя в Магадане попали в больницу три человека. Об этом рассказал врио заведующего отделением травматологии областной больницы Дмитрий Литвиненко.
"Поступило трое пострадавших. Там укушенные раны различной локализации, без повреждения жизненно важных органов", — приводит его слова РИА "Новости".
Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов, медведя ищут круглосуточно при помощи тепловизоров и квадрокоптеров. На данный момент место происшествия оцеплено. Охотоведы и полицейские установили круглосуточное дежурство в районе активности хищника.
По словам Косолапова, в последние недели многие жители жаловались на медведей, которые разоряли их участки, нападали на собак. При этом звери не боялись стрельбы и громких звуков и целенаправленно выходили к людям. Министр считает, что причиной такого поведения медведей является тот факт, что люди сами подкармливают хищников.
Ранее сообщалось, что правоохранители и сотрудники охотнадзора 18 июня обнаружили тело мужчины со следами нападения медведя около Нагаевской сопки на окраине Магадана. А до этого в больницу после атаки хищника попал 22-летний парень.
Shutterstock