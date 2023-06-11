Искал вкусняшки: В Якутии медведь устроил погром в домике госинспектора
В Якутии медведь забрался в домик госинспектора и устроил там погром
Фотоловушка, установленная в Улахан-Тарыне, запечатлела возможного виновника погрома. Обложка © Telegram / Нацпарк "Ленские столбы"
На территории нацпарка "Ленские столбы" в Якутии медведь выломал двери в домик госинспектора и устроил там настоящий погром, сообщает пресс-служба заповедника.
"Косолапый наведался в старую лесную избушку старшего госинспектора Степана Герасимова в местности Улахан-Тарын на территории нацпарка "Ленские столбы", — говорится в сообщении.
К счастью, в доме в это время не было людей. Медведь похулиганил не на шутку: сломал некоторую мебель, раскидал вещи и продукты. Как отметили специалисты, наведение "своего порядка" является нормой для косолапых. Эти животные забираются в жилища и устраивают там погромы в поисках еды.
Погром, который устроил косолапый. Фото © Telegram / Нацпарк "Ленские столбы"
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