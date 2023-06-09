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9 июня, 18:08

В США полицейские поймали гуляющего у Белого дома "русского медведя – шпиона"

Полиция США поймала медведя, который несколько часов гулял по Вашингтону

<p>Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/DCPoliceDept/status/1667131663728377856" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> @DCPoliceDept </a></p>

Обложка © Twitter / @DCPoliceDept

Утром в пятницу жители штата Вашингтон заметили в городе гуляющего по улицам медведя. По данным местной полиции, дороги в близлежащих районах пришлось перекрыть, а граждан попросили не выходить из дома.

Фотографию затаившегося на дереве медведя полицейские США опубликовали в Twitter. Животное обнаружили на северо-восточной окраине Вашингтона в пяти с половиной километрах от Белого дома.

"Медведь-шпион" перебегает улицу в Вашингтоне. Видео © Twitter / @TheInsiderPaper

Позднее в полиции сообщили, что медведя выловили и вкололи дозу снотворного. За ним наблюдают ветеринары и специалисты управления природных ресурсов штата Мэриленд. По словам самих американцев, последний раз жители видели медведей в Вашингтоне в 2013 году.

"Жду заявление Белого дома о поимке российского шпиона "Михаила", который пытался вмешаться в выборы", — иронично прокомментировала инцидент официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ирина Фальке
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