В США полицейские поймали гуляющего у Белого дома "русского медведя – шпиона"

Утром в пятницу жители штата Вашингтон заметили в городе гуляющего по улицам медведя. По данным местной полиции, дороги в близлежащих районах пришлось перекрыть, а граждан попросили не выходить из дома.

Фотографию затаившегося на дереве медведя полицейские США опубликовали в Twitter. Животное обнаружили на северо-восточной окраине Вашингтона в пяти с половиной километрах от Белого дома.

"Медведь-шпион" перебегает улицу в Вашингтоне. Видео © Twitter / @TheInsiderPaper

Позднее в полиции сообщили, что медведя выловили и вкололи дозу снотворного. За ним наблюдают ветеринары и специалисты управления природных ресурсов штата Мэриленд. По словам самих американцев, последний раз жители видели медведей в Вашингтоне в 2013 году.

"Жду заявление Белого дома о поимке российского шпиона "Михаила", который пытался вмешаться в выборы", — иронично прокомментировала инцидент официальный представитель МИД России Мария Захарова.