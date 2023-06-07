Московских панд Жуи и Диндин начали готовить к появлению потомства
Глава Московского зоопарка Акулова: Жуи и Диндин планируется свести в этом году
Знаменитых панд из Московского зоопарка — Жуи и Диндин — вовсю подготавливают к созданию потомства. Как сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова, парочку планируется свести уже в этом году.
"Мы надеемся, что у нас всё получится, раскрывать информацию мы не имеем [права] без согласования китайских коллег, но в этом году мы их соединим. И обязательно, как только нам подтвердят, мы всю информацию расскажем", — сказала она на круглом столе, посвящённом развитию двусторонних взаимоотношений России и Китая.
Акулова отметила, что у китайских обитателей столичного зоопарка абсолютно полярные характеры. Так, Жуи — "парень-рубаха", любит всё вокруг ломать, а Диндин, наоборот, больше напоминает светскую львицу, аккуратистку. Тем не менее панды отлично ужились друг с другом.
Напомним, китайские панды Жуи и Диндин покинули свою родину в 2019 году. Их передали в аренду Московскому зоопарку на 15 лет в знак особого доверия Китая. С тех пор животные благополучно живут в своём павильоне. При этом обе панды считаются достоянием Поднебесной — и права на их размножение принадлежат этой стране.
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