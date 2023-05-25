Каждый россиянин должен понимать, что покупка животного или птицы наделяет его ответственностью, в том числе в вопросе выгула питомца. Например, пасти куриц на городских улицах не так уж и безопасно, это нужно запретить. С таким заявлением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев.

Отметим, что на днях жители подмосковного Одинцова заметили прогуливающуюся в одиночестве курицу. Птица якобы мешала им свободно передвигаться.

"Могу сказать, что самовыгул животных — это неправильно и нам надо законодательно это всё ограничить, потому что если гражданин и купил курицу, то он должен за неё отвечать, в том числе перед обществом", — приводит слова депутата интернет-издание "Подмосковье сегодня".