Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 мая 2023, 16:44

В Госдуме отреагировали на прогулку курицы по Одинцову

Депутат Лебедев предложил запретить выгул куриц в городах

Одинокая курица прогуливается по улицам Одинцова. Обложка © VK / "Типичное Одинцово"

Одинокая курица прогуливается по улицам Одинцова. Обложка © VK / "Типичное Одинцово"

Каждый россиянин должен понимать, что покупка животного или птицы наделяет его ответственностью, в том числе в вопросе выгула питомца. Например, пасти куриц на городских улицах не так уж и безопасно, это нужно запретить. С таким заявлением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев.

Отметим, что на днях жители подмосковного Одинцова заметили прогуливающуюся в одиночестве курицу. Птица якобы мешала им свободно передвигаться.

"Могу сказать, что самовыгул животных — это неправильно и нам надо законодательно это всё ограничить, потому что если гражданин и купил курицу, то он должен за неё отвечать, в том числе перед обществом", — приводит слова депутата интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Названы причины нападения домашних собак на детей
Названы причины нападения домашних собак на детей

Ранее в Госдуме предложили штрафовать хозяев собак за самовыгул животных. Депутат считает, что нужно наказывать россиян за это штрафом в размере МРОТ — не менее 16 тысяч рублей.

BannerImage
Евгения Колесникова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar