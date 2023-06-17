Под Иркутском медведица загнала работяг на вышку

Работающие в Иркутской области мужчины повстречались с любопытной медведицей и её детёнышем. Для того чтобы спастись от дикой мамаши, им пришлось забраться на вышку.





В Иркутской области медведица загнала работяг на вышку. Видео © LIFE

К счастью, всё закончилось благополучно. По всей видимости, медведица с малышом набрела на рабочих, когда искала еду. Отдельно стоит отметить смелого оператора, который весь ролик смеялся над попавшими в опасную ситуацию коллегами. Вероятно, он делал это из укрытия.

"Очкошники, боитесь, да?" — спрашивал он, давясь со смеху.