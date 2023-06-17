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17 июня, 18:01

Под Иркутском медведица загнала работяг на вышку

В Иркутской области медведица загнала на вышку двух рабочих

Работающие в Иркутской области мужчины повстречались с любопытной медведицей и её детёнышем. Для того чтобы спастись от дикой мамаши, им пришлось забраться на вышку.

В Иркутской области медведица загнала работяг на вышку. Видео © LIFE

К счастью, всё закончилось благополучно. По всей видимости, медведица с малышом набрела на рабочих, когда искала еду. Отдельно стоит отметить смелого оператора, который весь ролик смеялся над попавшими в опасную ситуацию коллегами. Вероятно, он делал это из укрытия.

"Очкошники, боитесь, да?" — спрашивал он, давясь со смеху.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Петропавловске-Камчатском к людям вышли три голодных медведя. Они рыскали возле мусорных баков с раками и, как выяснилось, успели задрать овец. Двух медведей удалось подстрелить инспекторам, третий скрылся.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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