Под Иркутском медведица загнала работяг на вышку
В Иркутской области медведица загнала на вышку двух рабочих
Работающие в Иркутской области мужчины повстречались с любопытной медведицей и её детёнышем. Для того чтобы спастись от дикой мамаши, им пришлось забраться на вышку.
В Иркутской области медведица загнала работяг на вышку. Видео © LIFE
К счастью, всё закончилось благополучно. По всей видимости, медведица с малышом набрела на рабочих, когда искала еду. Отдельно стоит отметить смелого оператора, который весь ролик смеялся над попавшими в опасную ситуацию коллегами. Вероятно, он делал это из укрытия.
"Очкошники, боитесь, да?" — спрашивал он, давясь со смеху.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петропавловске-Камчатском к людям вышли три голодных медведя. Они рыскали возле мусорных баков с раками и, как выяснилось, успели задрать овец. Двух медведей удалось подстрелить инспекторам, третий скрылся.
Кадр из видео LIFE