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29 июня, 09:37

Купался в лужах и рычал: В центре Томска пристрелили медведя

В Томске обезвредили медведя, который бегал в центре города

В центре Томска местные жители заметили медведя, который бегал по улицам и купался в луже. Спецслужбы обезвредили животное, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра по безопасности и общим вопросам Сергей Сладкин.

В Томске медведь бегал по улицам в центре города. Видео © VK / "Последние новости"

"Сегодня при возникновении чрезвычайной ситуации из-за появления дикого зверя на улицах города все службы сработали оперативно. Медведь представлял опасность для людей, поэтому был быстро обезврежен", — цитирует Сладкина РИА "Томск".

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По его словам, это редкая ситуация для города. Но, несмотря на это, в Томске введены дополнительные меры безопасности. Чтобы ликвидировать медведя, его загнали в глухой тупик. В областном Департаменте охотничьего хозяйства пояснили, что это был единственный вариант, чтобы остановить животное, — из-за размеров транквилизаторы его не взяли бы. Медведь был в стрессе и представлял опасность для людей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Магадане в лесу обнаружили тело пропавшей пожилой женщины со следами повреждений. Есть предположение о том, что её убил медведь.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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