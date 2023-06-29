Купался в лужах и рычал: В центре Томска пристрелили медведя

В центре Томска местные жители заметили медведя, который бегал по улицам и купался в луже. Спецслужбы обезвредили животное, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра по безопасности и общим вопросам Сергей Сладкин.

В Томске медведь бегал по улицам в центре города. Видео © VK / "Последние новости"

"Сегодня при возникновении чрезвычайной ситуации из-за появления дикого зверя на улицах города все службы сработали оперативно. Медведь представлял опасность для людей, поэтому был быстро обезврежен", — цитирует Сладкина РИА "Томск".

По его словам, это редкая ситуация для города. Но, несмотря на это, в Томске введены дополнительные меры безопасности. Чтобы ликвидировать медведя, его загнали в глухой тупик. В областном Департаменте охотничьего хозяйства пояснили, что это был единственный вариант, чтобы остановить животное, — из-за размеров транквилизаторы его не взяли бы. Медведь был в стрессе и представлял опасность для людей.