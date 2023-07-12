На Курилах сторож выжил после нападения медведя

В ночь на 10 июля в селе Горячие Ключи на острове Итуруп на Курилах сторожа одного из объектов госпитализировали после нападения медведя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Татьяну Бехтеневу.

"Мужчина вышел во двор на лай собаки и увидел, что на неё напал медведь. Сторож попытался отогнать непрошеного гостя, но в результате медведь кинулся на человека", — говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится в Курильской центральной городской больнице, его жизни ничего не угрожает. Бехтенева добавила, что охотоведы на протяжении двух дней дежурили возле села после произошедшего, но медведь больше не появлялся. Данную ситуацию контролируют местное лесничество и полиция.