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20 июля, 16:08

Голыми руками против зверя: Мужчина на Ямале спас семью от разъярённого медведя

Житель Ямала спас внучку и супругу от ворвавшегося в чум белого медведя

<p>Пострадавший в схватке с медведем житель Ямала. Фото © T.me / <a href="https://t.me/muksun_fm/9868" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Муксун.fm"</a></p>

Пострадавший в схватке с медведем житель Ямала. Фото © T.me / "Муксун.fm"

В Сети обсуждают подвиг жителя Ямала, который спас жену и внучку от белого медведя и чудом выжил после схватки со зверем. Животное ворвалось в чум, где находилась семья, но трагедии удалось избежать. 55-летний Олег Лаптандер уже с больничной койки рассказал SHOT детали схватки.

55-летний житель Ямала рассказал о своём состоянии после боя с медведем. Видео © SHOT

Мужчина встретил разъярённого зверя на улице, когда ранним утром вышел из жилища. Медведь пробрался в чум и напал на его супругу и внучку, которая приехала к ним погостить.

Близкие сумели выбраться на улицу с другой стороны чума, мужчина остался с медведем один на один. Житель Ямала пытался отбиться от зверя, когда ему на помощь пришёл приятель, который отвлёк животное. Медведь убежал. Сейчас Лаптандер проходит лечение в больнице в Салехарде, на фото "Муксун.fm" видно, какие раны оставил зверь на теле мужчины. Сам же он говорит, что чувствует себя хорошо и уже ждёт выписки.

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Ранее в Якутии прогуливавшийся медведь случайно сорвал начало смены в детском лагере "Берег дружбы". Со стороны леса территория огорожена, но на другом берегу есть лесной массив, где обитают дикие животные, которые могут случайно забрести в лагерь.

Ирина Фальке
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  • Ямало-Ненецкий автономный округ

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