Голыми руками против зверя: Мужчина на Ямале спас семью от разъярённого медведя

В Сети обсуждают подвиг жителя Ямала, который спас жену и внучку от белого медведя и чудом выжил после схватки со зверем. Животное ворвалось в чум, где находилась семья, но трагедии удалось избежать. 55-летний Олег Лаптандер уже с больничной койки рассказал SHOT детали схватки.

55-летний житель Ямала рассказал о своём состоянии после боя с медведем. Видео © SHOT

Мужчина встретил разъярённого зверя на улице, когда ранним утром вышел из жилища. Медведь пробрался в чум и напал на его супругу и внучку, которая приехала к ним погостить.

Близкие сумели выбраться на улицу с другой стороны чума, мужчина остался с медведем один на один. Житель Ямала пытался отбиться от зверя, когда ему на помощь пришёл приятель, который отвлёк животное. Медведь убежал. Сейчас Лаптандер проходит лечение в больнице в Салехарде, на фото "Муксун.fm" видно, какие раны оставил зверь на теле мужчины. Сам же он говорит, что чувствует себя хорошо и уже ждёт выписки.