Кровавые следы: Опубликованы страшные кадры с места расправы медведя над магаданкой

СУ СКР по Магаданской области опубликовало видео с места убийства медведем жительницы Магадана. На них застреленный хищник и кровавые следы на земле.

Сотрудники СК осматривают место убийства медведем магаданки. Видео © Telegram / СУ СК России по Магаданской области

Как пояснили в ведомстве, две женщины — погибшая и её подруга — находились в лесу возле Марчеканского шоссе в Магадане, когда одна из них увидела хищника. По словам выжившей, её подруга попыталась убежать и животное сразу проявило агрессию.

"Она говорит: "Медведь"... Она побежала в лес, я свернула налево, и всё. Видать, момент шоковый, я не слышала, как медведь пробежал, когда я в воду прыгнула", — поделилась женщина.

Ведомство начало проверку по факту гибели 39-летней магаданки, выясняются все обстоятельства трагедии.