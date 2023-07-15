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15 июля, 09:09

Медведь загрыз девушку в Магадане

ГУ МВД: В Магадане медведь напал на девушку в районе Танкодрома, она погибла

В Магадане медведь напал на девушку, она погибла. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"15 июля в 15:00 в дежурную часть Отдела МВД России по городу Магадану по линии 112 поступило сообщение о том, что в районе Танкодрома в областном центре медведь напал на девушку", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.

Прибывшие на место инцидента полицейские, росгвардейцы и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки. Хищник ликвидирован. По факту нападения проводится проверка, следователи осматривают место происшествия.

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Ранее Лайф писал, что жителя Курил госпитализировали с рваными ранами после нападения медведя. Отмечалось, что охотоведы на протяжении двух дней дежурили возле села после инцидента, но хищник больше не появлялся.

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Никита Никонов
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