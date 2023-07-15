Медведь загрыз девушку в Магадане
ГУ МВД: В Магадане медведь напал на девушку в районе Танкодрома, она погибла
В Магадане медведь напал на девушку, она погибла. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
"15 июля в 15:00 в дежурную часть Отдела МВД России по городу Магадану по линии 112 поступило сообщение о том, что в районе Танкодрома в областном центре медведь напал на девушку", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.
Прибывшие на место инцидента полицейские, росгвардейцы и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки. Хищник ликвидирован. По факту нападения проводится проверка, следователи осматривают место происшествия.
Ранее Лайф писал, что жителя Курил госпитализировали с рваными ранами после нападения медведя. Отмечалось, что охотоведы на протяжении двух дней дежурили возле села после инцидента, но хищник больше не появлялся.
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