Медведь загрыз девушку в Магадане

В Магадане медведь напал на девушку, она погибла. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"15 июля в 15:00 в дежурную часть Отдела МВД России по городу Магадану по линии 112 поступило сообщение о том, что в районе Танкодрома в областном центре медведь напал на девушку", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.

Прибывшие на место инцидента полицейские, росгвардейцы и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки. Хищник ликвидирован. По факту нападения проводится проверка, следователи осматривают место происшествия.