На Камчатке медведь загнал на крышу машины россиянина, который пытался покормить его с рук
На Камчатке медведь чуть не набросился на мужчину, пытавшегося его покормить
На Камчатке мужчина хотел покормить медведя, но ему пришлось спасаться от хищника на крыше автомобиля. Кадры инцидента появились в Сети.
Медведь чуть не набросился на человека на Камчатке. Видео © VK / "41|РЕГИОН.LIVE"
Известно, что всё произошло на краевой трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково. На кадрах видно, что мужчина остановился на обочине дороги. Он подошёл к медведю с протянутой рукой, вероятно, собираясь его покормить. Хищник сначала отступал, а затем бросился на мужчину. Водителю пришлось спасаться от медведя на крыше машины.
Специалисты призывают граждан не кормить хищников и даже не останавливаться рядом с ними ради того, чтобы записать видео с животными.
Ранее Лайф писал, что на Курилах сторож выжил после нападения медведя. Пострадавшего госпитализировали с рваными ранами.
VK / "41|РЕГИОН.LIVE"