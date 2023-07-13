На Камчатке медведь загнал на крышу машины россиянина, который пытался покормить его с рук

На Камчатке мужчина хотел покормить медведя, но ему пришлось спасаться от хищника на крыше автомобиля. Кадры инцидента появились в Сети.

Медведь чуть не набросился на человека на Камчатке. Видео © VK / "41|РЕГИОН.LIVE"

Известно, что всё произошло на краевой трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково. На кадрах видно, что мужчина остановился на обочине дороги. Он подошёл к медведю с протянутой рукой, вероятно, собираясь его покормить. Хищник сначала отступал, а затем бросился на мужчину. Водителю пришлось спасаться от медведя на крыше машины.

Специалисты призывают граждан не кормить хищников и даже не останавливаться рядом с ними ради того, чтобы записать видео с животными.