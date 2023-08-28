В Махачкале рассказали о состоянии мальчика, которого едва не загрызла стая собак

Мальчик, на которого набросилась стая собак в Махачкале, сейчас с повреждениями находится в местной больнице. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба администрации дагестанского города.

Бездомные собаки напали на ребёнка в Махачкале. Видео © VK / Мой Дербент 24

"Ребёнок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что волонтёры предприятия "Питомец" организовали на территории возле озера Аккёль локацию временной передержки собак. Также специалисты намерены приехать на место, где на мальчика напали бездомные хвостатые, для их отлова. Потом собак стерилизуют и вакцинируют.