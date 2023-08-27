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27 августа, 11:56

В Ленобласти домашняя собака вцепилась в лицо девочки во время игры

Школьница госпитализирована после укуса собаки в лицо в Ленинградской области

В посёлке Кирилловское Ленинградской области собака во время игры набросилась на десятилетнюю девочку и укусила в лицо. О случившемся сообщает местная полиция.

"26 августа 2023 года в 18:10 в полицию поступило сообщение о том, что в садоводстве в посёлке Кирилловское Выборгского района Ленинградской области собака укусила ребёнка за лицо", — говорится в заявлении.

Пёс принадлежит знакомым семьи девочки, которые пришли в гости. Школьница играла с собакой, которая внезапно вцепилась ей в лицо. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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