В Ленобласти домашняя собака вцепилась в лицо девочки во время игры

В посёлке Кирилловское Ленинградской области собака во время игры набросилась на десятилетнюю девочку и укусила в лицо. О случившемся сообщает местная полиция.

"26 августа 2023 года в 18:10 в полицию поступило сообщение о том, что в садоводстве в посёлке Кирилловское Выборгского района Ленинградской области собака укусила ребёнка за лицо", — говорится в заявлении.

Пёс принадлежит знакомым семьи девочки, которые пришли в гости. Школьница играла с собакой, которая внезапно вцепилась ей в лицо. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.