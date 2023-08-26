Бойцовский пёс едва не отгрыз ухо девочке в Новороссийске, пока его хозяин спокойно рыбачил

В Краснодарском крае бойцовский пёс покусал маленькую девочку. Как рассказала Kub Mash Мила, мама пострадавшей, в тот день её дочь с друзьями отдыхала на озере в селе Глебовское в Новороссийске, когда к компании приблизился бойцовский пёс.

Бойцовский пёс покусал девочку в Новороссийске. Видео © t.me / Kub Mash

"Они ели сосиски, она [собака] подбежала, они эти сосиски выкинули. И побежали от неё, она — за ними, рычит. Мальчишки успели на дерево запрыгнуть, [а дочь] нет", — поделилась женщина.

Бойцовский пёс вцепился в ребёнка, повредив голову, темечко, часть уха и бок. Спасти девочку удалось, когда её одноклассник кинул в собаку бутылку: та отвлеклась, а пострадавшая залезла на дерево. Тогда на место пришёл, предположительно, хозяин терьера — "мужчина с палкой", который свистом позвал питомца.

По словам Милы, всё это время рядом находились взрослые, которые не то что помочь, даже скорую не вызвали. А рыбачивший рядом мужчина и вовсе накричал на детей за то, что те "распугают всю рыбу".

Кубанские правоохранители уже в курсе ситуации. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю, о поступлении в больницу искусанного ребёнка им сообщила бригада скорой помощи. Полиция ищет хозяина собаки.