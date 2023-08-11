В Магадане бездомные псы растерзали мужчину

Бездомные собаки напали на мужчину в Магадане, в результате чего тот умер в реанимации областной больницы. По факту случившегося сотрудники регионального управления СКР возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.

Мэр Магадана Юрий Гришан сообщил о нападении в телеграм-канале. По его словам, всё случилось в ночь на 10 августа в районе площади Горького, 6. Медики оценили состояние мужчины как тяжёлое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По данным следователей, пациента госпитализировали со множеством укушенных и рваных ран головы, шеи, туловища и конечностей.

"Не приходя в сознание, пострадавший скончался от травматического шока. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося", — сообщили в Следственном комитете.

Следователи намерены оценить действия лиц, ответственных за отлов и содержание бездомных животных. Кроме того, мэр Гришан поручил профильным городским ведомствам патрулировать территории для отлова этих собак. Он также отметил, что местные власти ждут принятия соответствующих законодательных мер для решения проблемы с безнадзорными животными.