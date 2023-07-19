"Хозяйка не реагировала": Мать покусанной в Мурино девочки раскрыла детали инцидента

Мать девочки, которую в Мурино Ленинградской области укусила собака, рассказала телеканалу "360" о деталях происшествия. По словам женщины, хозяйка пса наблюдала, как животное впилось в лицо годовалому ребёнку, но совершенно никак не реагировала.

"Хозяйка ни слова не сказала, не отреагировала. Мне сказали, что она немая. Когда это всё случилось, другая соседка рассказала, что собака на всех набрасывается. <…> Факт того, что собака агрессивная, выгуливается на поводке, но без намордника, [хозяйка] не может сказать никаких команд", — пожаловалась женщина.

По словам женщины, инцидент произошёл у подъезда, где хозяйка пса сидела с собакой на скамейке. Девочка не послушалась маму и подошла к животному, после чего оно напало на неё.

После нападения на место происшествия прибыла скорая помощь. Ребёнка увезли в больницу, где врачи зафиксировали мелкие укусы лица и наложили шов на нос. По словам женщины, её дочь чувствует себя нормально и на её поведении ситуация не отразилась. Хозяйку пса женщина больше не видела.