Голубая луна 31 августа 2023: Как стоит вести себя знакам зодиака, когда наступит полнолуние в Рыбах

Перед началом столь важного как в мире астрологии, так и в мире магии события Лайф поговорил с экстрасенсом Аделиной Блэкмун, чтобы узнать, чем же отличается Голубая луна 31 августа 2023 года от обычного полнолуния. Также мы подскажем, какие ритуалы стоит обязательно провести, чтобы лунная энергия помогла исполнить мечты и желания.

Что такое Голубая луна и когда она будет в августе

Голубая луна 2023 года: как отразится на жизни всех знаков зодиака и почему так называется. Фото © Getty Images

По словам экстрасенса, последний летний месяц оказался особенным, ведь в течение него мы увидели не одно, а два суперлуния. Невозможно с этим не согласиться. Сначала 1 августа была Осетровая луна, и вот снова, но уже 31 августа в 4:35 утра по московскому времени случится очень редкая Голубая луна. Почему это полнолуние называют так? Голубой называют второе суперлуние в течение одного месяца.

А что такое суперлуние? Это особое и достаточно редкое явление, когда Луна находится в ближайшей к Земле точке своей орбиты. Потому кажется намного больше и ярче, чем обычно. Голубую луну в конце августа называют ещё Фруктовой луной, так как это время созревания большинства фруктов.

Фруктовое полнолуние в знаке зодиака Рыбы: что означает

Суперлуние 31 августа 2023 года — как полная Луна в знаке зодиака Рыбы поможет? Фото © Freepik

"В этом году Голубая луна находится в знаке зодиака Рыбы, в то время как Солнце продолжает свой транзит через знак Девы. Ось Дева-Рыбы — это символическая осень земли и неба", — рассказывает экстрасенс.

Дева отвечает за сферу земного, физического благополучия. Рыбы — за мечты, интуицию и подсознание. Голубая луна в Рыбах 31 августа прольёт свет на всё, что находится в вашем подсознании. На всё скрытое, что происходит не только внутри вас, но и вокруг. Это может быть эмоция, которую мы склонны подавлять, или дело, важность которого вы сами от себя интуитивно скрываете Аделина Блэкмун Экстрасенс

Специалист продолжает: знак зодиака Рыбы кроме подсознательного олицетворяют обман и заблуждения. "Будьте готовы к тому, что Голубое суперлуние выявит те сферы вашей жизни, где вы склонны обманывать себя или других или заблуждаться относительно реального положения дел". Аделина Блэкмун советует быть внимательными к знакам, которые посылает Вселенная.

Солнце в знаке зодиака Дева уравновесит ситуацию и не даст ей выйти из-под контроля. Однако очень важно усвоить полученные уроки и изменить ситуацию. Иначе в следующем цикле они могут иметь катастрофические последствия Аделина Блэкмун Экстрасенс

Суперлуние 2023 года — чего ждать от ночного светила 31 августа

Фруктовая луна 2023: когда ждать магического и рокового полнолуния, как оно повлияет на все знаки зодиака. Фото © Freepik

Как удачно, что такое особенное и редкое событие, насыщенное мощной энергетикой, завершит лето 2023 года. Суперлуние, или же Голубая луна, 31 августа — это шанс на исполнение заветной мечты. Магия ночного светила поможет набраться сил и исполнить задуманное, решить проблемы и выйти наконец из замкнутого круга.

Фруктовое полнолуние 2023 года — очень мистическое время. В ночь с 30 на 31 августа полная Луна в знаке зодиака Рыбы поможет найти подсказки судьбы. Понять, на что Вселенная просит вас обратить внимание. Голубая луна принесёт творческое вдохновение всем, кому оно необходимо. В это время интуиция включится и начнёт работать на максимум даже у радикальных скептиков.

Какие магические ритуалы нужно провести в ночь с 30 на 31 августа в Голубую луну

Голубая луна и суперлуние 31 августа 2023 года — что обязательно нужно сделать. Фото © Freepik / kjpargeter

Чтобы наполниться магической энергией Фруктовой луны, важно очистить свой разум, открыть сознание. С приходом темноты сядьте напротив окна и помедитируйте. Было бы идеально, чтобы при этом на вас ещё падал лунный свет. В момент до суперлуния Голубая луна наполнит вас особой энергией трансформации. Позволит заглянуть в глубь себя, раскрыть всё потаённое и спрятанное. Медитируя перед светилом, вы не только обретёте потерянные смыслы, но и найдёте вдохновение. Голубая луна 31 августа наведёт порядок в жизни, поможет обрести гармонию, избавиться от проблем и пригласить в дом счастье.

Ещё можно исполнить магический ритуал, который в суперлуние поможет наладить финансовые потоки и приманить богатство в жизнь. Для этого во время Фруктового полнолуния 31 августа нужно подойти к окну с деньгами и сделать следующее. Положить на подоконник монеты белого цвета (серебряные) и купюры таким образом, чтобы Голубая луна светила прямо на них. Поблагодарите за помощь, представьте, как вы берёте купюру и предлагаете её планете. Попросите в этот момент у Фруктовой луны помощи: о здоровье, благосостоянии, личном счастье. Монеты и купюры можно оставить на подоконнике до утра, чтобы они сильнее пропитались магией. Затем все деньги стоит убрать в кошелёк. Предложенные Голубой луне деньги тратить до следующего полнолуния не стоит — они станут вашим талисманом. Лучше всегда и везде их носить с собой.