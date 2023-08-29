Узнать, есть ли будущее у ваших отношений, помогут нумерология и даты рождения

Нумерологи утверждают, что с помощью науки, а вернее сказать, эзотерической концепции, которую они изучают, можно определить судьбу человека и будущее отношений с потенциальным или текущим партнёром. Чтобы рассчитать прочность союза, достаточно взять калькулятор и действовать по примеру, который мы сейчас покажем.

Любовная совместимость: как рассчитать по датам рождения, что будет с отношениями. Фото © Freepik

Чтобы узнать будущее отношений с помощью нумерологии, просто сложите все цифры даты рождения вашей и партнёра. Например, женщина родилась 20.12.2000, а парень — 30.05.1998. Складываем всё вместе, исключая нули: 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 5 + 1 + 9 + 9 + 8 = 42, а затем 4 + 2 = 6. Теперь осталось лишь прочитать расшифровку и сделать соответствующие выводы. Вот так вы выяснили свою совместимость в любви с помощью нумерологии и даты рождения. Что ваши цифры означают?

Если при подсчёте получилось число 1

Если магическое число — единица, то в будущем вашу любовную связь ждут доверие и понимание в изобилии. Несмотря на это, ваши отношения напоминают вулкан. В них всегда будут эмоции, бурные ссоры и страстные примирения. Благодаря этому фонтану страсти чувства не угаснут. А чтобы утихомирить пыл, надо научиться идти на компромиссы и считаться с мнением партнёра. В итоге у вас получится построить отношения не только на пламенной страсти, но и на фундаменте крепкой дружбы.

Если вышло 2

Если при расчёте любовной совместимости выпала двойка, то вы воплощение единого целого. Фото © Shutterstock

Двойка означает, что ваша связь подобна симфонии, в которой каждая нота находится в совершенной гармонии. Ожидайте от этих отношений командной работы и общих мечтаний, которые сделают вас непобедимым дуэтом. У партнёров отличная совместимость по дате рождения: вы прекрасно дополняете друг друга, не растворяясь в любимой половинке. Эти отношения здоровые и долговечные. Но порой у вас могут возникать разногласия, которые могут всё испортить. Разговаривайте на все волнующие темы и обсуждайте проблемы, тогда ваш союз с годами будет только крепнуть.

Число 3

Если выпала тройка, у вас дружный и прочный союз. Партнёры не конфликтны и не стремятся доминировать друг над другом. Такой код зачастую выпадает бывшим друзьям, которые в процессе общения поняли, что они чувствуют к приятелю нечто большее. Ваша любовь будет крепкой и долгой, поскольку вы умеете поддержать друг друга, когда это так необходимо. Возлюбленных с цифрой 3 в любовной совместимости по нумерологии ждут бесконечные разговоры и творчество. У этих отношений словно есть пропуск за кулисы театра жизни.

Если при расчёте по датам рождения вышло 4

Если при расчёте любовной совместимости выпала четвёрка, то у людей сложится удачный брак, но сначала возможны проблемы и притирки. Фото © Freepik

Если получилась цифра четыре, то у вас хорошая совместимость в любви и браке, но сначала возможны проблемы и притирки. Если чувства выдержат испытания, тогда с годами они будут только крепчать. Спустя время, когда пройдёте сложный начальный этап отношений, вы станете понимать друг друга с полуслова, что станет залогом счастья в союзе. Кроме того, вы очень прагматичная пара. Вместе построите любовь, которая будет такой же стабильной, как кирпичный дом, и такой же успокаивающей, как травяной чай.

Если получилось 5

Пятёрка как итог расчёта любовной совместимости символизирует приключения, страстные переживания и американские горки в отношениях. Такая связь зачастую оказывается разрушающей и болезненной. Кроме того, число пять — это код свободы и независимости. Потому такой союз держится до тех пор, пока вас физически влечёт друг к другу. Но когда страсть заканчивается, пара быстро расстаётся.

Цифра 6

Если при расчёте любовной совместимости выпала шестёрка, то между вами нет и не будет бурной страсти и сильных эмоций. Фото © Freepik

Если у вас получилось нумерологическое число шесть, то в ваших отношениях не будет много страсти, но, возможно, это и к лучшему. Вы сможете построить именно такой союз, какой пожелаете. Главное, старайтесь идти на компромиссы и уступки. Тогда вы выиграете свой главный приз — долгие отношения, основанные на взаимопонимании, дружбе и безопасности.

Если при сложении цифр из дат рождения у вас получилось 7

Семёрка в нумерологии — код зрелости. Потому такие отношения зачастую случаются между уже взрослыми и ответственными партнёрами. Осознанный выбор, стабильность, надёжность. Вы уважительно относитесь друг к другу и стараетесь идти на компромиссы.

Если выпало 8

Если при расчёте любовной совместимости выпала восьмёрка, то между вами лишь сильное физическое влечение. Фото © Freepik

Цифра восемь как итог расчёта на любовную совместимость означает силу в паре. Вас ждёт динамичный дуэт, путеводной звездой которого является интерес друг к другу. Между партнёрами лишь сильное физическое влечение, которое заставляет быть вместе. Однако, когда интерес станет гаснуть, пара может быстро расстаться.

Если у вас получилось 9