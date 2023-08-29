Какие фотографии приносят в дом счастье и изобилие: ответ рассказал мастер фэншуй

Многие из нас любят располагать дома фотографии: с членами семьи, возлюбленными, питомцами или из отпуска, любые памятные моменты. А вы знали, что в учении фэншуй есть поверье, что в правильном месте и с нужными сюжетами снимки помогут хозяевам квартиры?

Например, если расположить семейную фотографию в центральной комнате или на стене в гостиной с восточной стороны, снимок принесёт в дом счастье, изобилие и долголетие. Чтобы усилить положительный эффект от такого украшения, стоит выбирать изображения со всеми членами семьи и также с питомцами.

Как правильно по фэншуй обставить квартиру, чтобы в ней всегда были счастье и достаток? Фото © Shutterstock

Но не каждое фото подойдёт. Мастер фэншуй и астролог Анастасия Горностаева делает акцент, говоря, что очень важно, чтобы на кадрах было запечатлено истинное счастье. Чтобы все члены семьи были радостными, а улыбки — настоящими. Если такие фотографии у вас есть, например, с отпуска или семейного застолья, скорее распечатывайте их и вешайте в рамки на стены. Потому как электронные версии или те, что спрятаны в альбомах, никакой силы по сути не имеют.

Однако эксперт предупреждает, обмануть Вселенную не получится. Изобилие, счастье, достаток, долголетние и радость придут только в дом к искренним людям. Все эти постановочные снимки в большинстве случаев работать не будут. Ведь они несут в себе негативную энергетику. Стоит посмотреть на такой кадр, как в голове сразу промелькнут воспоминания: как сложно было всех правильно усадить, сколько было потрачено сил и нервов на организацию процесса. Особенно если у кого-то из членов семьи в этот день было плохое настроение.

Как правильно вешать семейные фотографии и какую силу они в себе несут? Фото © Freepik / graystudiopro1

"Чтобы снимок был заряжен особым энергетическим зарядом, делать его лучше в солнечный день. И надо постараться, чтобы фото не было мутным. Кроме того, не стоит располагать членов семьи на портрете по прямой линии, должен быть "эффект гор", — рассказывает мастер по фэншуй Анастасия Горностаева.

В разговоре с "Москвой 24" специалист также отметила, как важно, чтобы фотографии обновлялись. Транслировали не просто застывший момент, а отражали меняющиеся этапы жизни семьи. Чем больше ярких, искренних фото вы повесите в центральной части дома или в гостиной на восточной стене, тем сильнее будет эффект.