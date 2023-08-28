Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 августа 2023, 03:51
5875

Стали известны итоги крупнейших за 50 лет поисков лох-несского чудовища

Би-би-си: Крупнейшие за 50 лет поиски лох-несского чудовища провалились

В Шотландии крупнейшая более чем за полвека поисковая операция на озере Лох-Несс, прошедшая в выходные, закончилась неудачей, легендарное чудовище не обнаружено. Об этом сообщает Би-би-си.

В поисках, организованных исследовательской группой Loch Ness Exploration, Музеем истории Лох-Несса, добровольцами и независимыми специалистами, приняли участие около 200 человек из разных стран: Шотландии, Швеции, Германии, Испании, США, Финляндии, Франции, Японии, Австралии и других. При этом впервые были использованы современные геодезические приборы, в том числе термальные дроны и гидрофоны. Несмотря на это, следы Несси не были обнаружены.

Ещё одна гипотеза о лох-несском чудовище отметена
Ещё одна гипотеза о лох-несском чудовище отметена

Неудача, однако, не поколебала веры приверженцев теории лох-несского чудовища в его существование. Так, один из участников, Пол Никсон, заявил: поиски доказали, что увлечение Несси столь же сильно, как и прежде. Людям по-прежнему хочется думать, что в глубинах озера скрывается что-то большое.

Ранее сообщалось, что в Шотландии собираются развернуть самые масштабные за последние 50 лет поиски чудовища, которое якобы обитает в озере Лох-Несс. Возможно, эта шумиха преследует вполне банальную цель — привлечь внимание туристов к региону.

BannerImage

lochness.com

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Шотландия
  • Эзотерика
  • Общество
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar