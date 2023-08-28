Стали известны итоги крупнейших за 50 лет поисков лох-несского чудовища

В Шотландии крупнейшая более чем за полвека поисковая операция на озере Лох-Несс, прошедшая в выходные, закончилась неудачей, легендарное чудовище не обнаружено. Об этом сообщает Би-би-си.

В поисках, организованных исследовательской группой Loch Ness Exploration, Музеем истории Лох-Несса, добровольцами и независимыми специалистами, приняли участие около 200 человек из разных стран: Шотландии, Швеции, Германии, Испании, США, Финляндии, Франции, Японии, Австралии и других. При этом впервые были использованы современные геодезические приборы, в том числе термальные дроны и гидрофоны. Несмотря на это, следы Несси не были обнаружены.

Неудача, однако, не поколебала веры приверженцев теории лох-несского чудовища в его существование. Так, один из участников, Пол Никсон, заявил: поиски доказали, что увлечение Несси столь же сильно, как и прежде. Людям по-прежнему хочется думать, что в глубинах озера скрывается что-то большое.