Стали известны итоги крупнейших за 50 лет поисков лох-несского чудовища
Би-би-си: Крупнейшие за 50 лет поиски лох-несского чудовища провалились
В Шотландии крупнейшая более чем за полвека поисковая операция на озере Лох-Несс, прошедшая в выходные, закончилась неудачей, легендарное чудовище не обнаружено. Об этом сообщает Би-би-си.
В поисках, организованных исследовательской группой Loch Ness Exploration, Музеем истории Лох-Несса, добровольцами и независимыми специалистами, приняли участие около 200 человек из разных стран: Шотландии, Швеции, Германии, Испании, США, Финляндии, Франции, Японии, Австралии и других. При этом впервые были использованы современные геодезические приборы, в том числе термальные дроны и гидрофоны. Несмотря на это, следы Несси не были обнаружены.
Неудача, однако, не поколебала веры приверженцев теории лох-несского чудовища в его существование. Так, один из участников, Пол Никсон, заявил: поиски доказали, что увлечение Несси столь же сильно, как и прежде. Людям по-прежнему хочется думать, что в глубинах озера скрывается что-то большое.
Ранее сообщалось, что в Шотландии собираются развернуть самые масштабные за последние 50 лет поиски чудовища, которое якобы обитает в озере Лох-Несс. Возможно, эта шумиха преследует вполне банальную цель — привлечь внимание туристов к региону.