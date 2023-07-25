Ещё одна гипотеза о лох-несском чудовище отметена

Лох-несское чудовище в действительности не было гигантским угрём. С таким заявлением выступил эксперт по данным из Американского общества народной зоологии Флоу Фоксон. Результаты его исследования опубликовал журнал JMIRx Bio.

Он опроверг гипотезу, которую ранее выдвинул профессор Нейл Геммель из университета Отаго в Новой Зеландии. Тот предполагал, что лох-несское чудовище, якобы снятое на фото, — это огромный европейский угорь, достигающий длины до двух метров.

"Пересечение фольклора и зоологии поддаётся научному анализу и может дать ценную информацию об антропозоологических явлениях", — сказал Фоксон.

Автор нового исследования взял данные об уловах из озера Лох-Несс и других пресноводных водоёмов в Европе. Он подсчитал, что встретить угря размером в один метр можно с вероятностью 1 к 50 000, а более крупные особи и вовсе почти не встречаются.

Эксперт намерен и в дальнейшем продолжать исследования на эту тему. Он хочет понять, чем на самом деле могло быть лох-несское чудовище.