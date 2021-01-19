Учёный заявил, что разгадал тайну лох-несского чудовища

Первое упоминание об озёрном чудовище датируется VI веком нашей эры.

Фото 1934 года, из-за которого стала популярной легенда о лох-несском чудовище

Лох-несское чудовище на самом деле никакой не динозавр, а древняя черепаха. О таком заявлении бывшего профессора химии и естественных наук Политехнического института Вирджинии Генри Бауэра пишет журнал Daily Record.

— Все черты, которые приписывают лох-несскому чудовищу, характерны для многих других видов живых и вымерших черепах, — сказал он.

Бауэр отметил, что древние черепахи имели относительно длинную шею, были способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры. Он считает, что животные оказались заперты в озере после последнего ледникового периода.

Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси — существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, нет ни одного убедительного доказательства его существования.