Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 января 2021, 21:20
6726

Учёный заявил, что разгадал тайну лох-несского чудовища

Первое упоминание об озёрном чудовище датируется VI веком нашей эры.

Фото 1934 года, из-за которого стала популярной легенда о лох-несском чудовище

Фото 1934 года, из-за которого стала популярной легенда о лох-несском чудовище

Лох-несское чудовище на самом деле никакой не динозавр, а древняя черепаха. О таком заявлении бывшего профессора химии и естественных наук Политехнического института Вирджинии Генри Бауэра пишет журнал Daily Record.

Все черты, которые приписывают лох-несскому чудовищу, характерны для многих других видов живых и вымерших черепах, — сказал он.

Бауэр отметил, что древние черепахи имели относительно длинную шею, были способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры. Он считает, что животные оказались заперты в озере после последнего ледникового периода.

На пляже в Мексике нашли существо без глаз и со змеиным хвостом, и даже опытные рыбаки не смогли его опознать
На пляже в Мексике нашли существо без глаз и со змеиным хвостом, и даже опытные рыбаки не смогли его опознать

Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси — существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, нет ни одного убедительного доказательства его существования.

Ранее жители другой части Великобритании не смогли понять, что за существо выбросило на берег моря.

BannerImage
Георгий Грачев
  • Новости
  • Шотландия
  • Великобритания
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar