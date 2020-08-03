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Местные жители испугались 4-метрового чудовища с плавниками и мехом, которое выбросило на берег

В конце июля жители маленького городка на северо-западе Британии не на шутку перепугались: утром на пляже они обнаружили тушу неизвестного существа, от одного вида которого становится не по себе.

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Фото © Facebook / Ainsdale

В районе Айнсдейл, Великобритания, живёт всего 12 тысяч человек, и сейчас у них главная тема для обсуждений — четырёхметровое чудище, которое вымыло волнами на пляж. Когда очевидцы наткнулись на монстра, они сразу обратились за помощью в группу "Фейсбука", чтобы понять, что это вообще такое.

Кто-нибудь может догадаться, что это на пляже Айнсдейла? Слон? Кит? Монстр? У этого чудища есть/было четыре плавника. А самое странное: он около 15 футов (4,5 метра) в длину

Ainsdale

Фото © Facebook / Ainsdale

В своём интервью Liverpool Echo очевидец рассказал, что, помимо всего прочего, из инопланетной тушки торчали кости, длина которых достигала метра, а в некоторых местах они были покрыты мехом. Конечно, всё это просто ужасно пахло.

В комментариях под постом пользователи "Фейсбука" так и не смогли прийти к консенсусу, кем же была туша, найденная на пляже. Варианты самые разные.

Фото © Facebook / Ainsdale

А может, это мамонт? Знаю, что они вымерли, но в данном случае, кажется, это не самое странное

Emma Lou Stevenson

Я думаю, что это может быть лошадь. Но, что бы это ни было, оно уже много лет в океане

Sophie Reynolds

Мне кажется, это корова. Они там неподалёку пасутся

Helen Barnes

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