Местные жители испугались 4-метрового чудовища с плавниками и мехом, которое выбросило на берег

В районе Айнсдейл, Великобритания, живёт всего 12 тысяч человек, и сейчас у них главная тема для обсуждений — четырёхметровое чудище, которое вымыло волнами на пляж. Когда очевидцы наткнулись на монстра, они сразу обратились за помощью в группу "Фейсбука", чтобы понять, что это вообще такое.

Кто-нибудь может догадаться, что это на пляже Айнсдейла? Слон? Кит? Монстр? У этого чудища есть/было четыре плавника. А самое странное: он около 15 футов (4,5 метра) в длину

В своём интервью Liverpool Echo очевидец рассказал, что, помимо всего прочего, из инопланетной тушки торчали кости, длина которых достигала метра, а в некоторых местах они были покрыты мехом. Конечно, всё это просто ужасно пахло.

В комментариях под постом пользователи "Фейсбука" так и не смогли прийти к консенсусу, кем же была туша, найденная на пляже. Варианты самые разные.