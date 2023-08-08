В Шотландии развёрнуты крупнейшие за полвека поиски лох-несского чудовища

В Шотландии собираются развернуть самые масштабные за последние 50 лет поиски чудовища, которое якобы обитает в озере Лох-Несс. Об этом пишет BBC, уточняя, что инициаторами стали учёные Loch Ness Exploration, волонтёры и независимые специалисты.

"Мы надеемся вдохновить новое поколение энтузиастов озера Лох-Несс, и, присоединившись к этим крупномасштабным наземным наблюдениям, у волонтёров будет реальная возможность лично внести свой вклад в раскрытие захватывающей тайны", — сказал один из участников эксперимента Алан МакКенна.

Поисковые работы начнутся в конце августа, а сейчас планируется установить за озером круглосуточный контроль и фиксировать любую необычную активность. Группа исследователей будет отслеживать данные на мониторах и передавать их для дальнейшего анализа.

Также над водоёмом запустят дроны с инфракрасными камерами, которые смогут распознать и "увидеть" любых живых существ в данном районе. Кроме того, впервые будут задействованы геодезическое оборудование и гидрофон, с помощью последнего учёные надеются сделать записи звуков со дна озера.

Однако, как полагает издание, очередная шумиха вокруг лох-несского чудовища может преследовать вполне банальную цель — привлечь внимание туристов к региону. В 1933 году несколько очевидцев рассказали о странном существе, которое они якобы наблюдали в толще воды, но с тех пор интерес к вопросу сокращался, поэтому, возможно, новые исследования станут лишь пиаром.