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8 августа, 07:32

В Шотландии развёрнуты крупнейшие за полвека поиски лох-несского чудовища

<p>Предполагаемое фото лох-несского чудовища. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Фото Уилсона, 1934 год</a></p>

Предполагаемое фото лох-несского чудовища. Фото © Wikipedia / Фото Уилсона, 1934 год

В Шотландии собираются развернуть самые масштабные за последние 50 лет поиски чудовища, которое якобы обитает в озере Лох-Несс. Об этом пишет BBC, уточняя, что инициаторами стали учёные Loch Ness Exploration, волонтёры и независимые специалисты.

"Мы надеемся вдохновить новое поколение энтузиастов озера Лох-Несс, и, присоединившись к этим крупномасштабным наземным наблюдениям, у волонтёров будет реальная возможность лично внести свой вклад в раскрытие захватывающей тайны", — сказал один из участников эксперимента Алан МакКенна.

Поисковые работы начнутся в конце августа, а сейчас планируется установить за озером круглосуточный контроль и фиксировать любую необычную активность. Группа исследователей будет отслеживать данные на мониторах и передавать их для дальнейшего анализа.

Также над водоёмом запустят дроны с инфракрасными камерами, которые смогут распознать и "увидеть" любых живых существ в данном районе. Кроме того, впервые будут задействованы геодезическое оборудование и гидрофон, с помощью последнего учёные надеются сделать записи звуков со дна озера.

Однако, как полагает издание, очередная шумиха вокруг лох-несского чудовища может преследовать вполне банальную цель — привлечь внимание туристов к региону. В 1933 году несколько очевидцев рассказали о странном существе, которое они якобы наблюдали в толще воды, но с тех пор интерес к вопросу сокращался, поэтому, возможно, новые исследования станут лишь пиаром.

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Ранее эксперт из Американского общества народной зоологии Флоу Фоксон заявил, что лох-несское чудовище в действительности не было гигантским угрём. Он опроверг версию, что существо является уже известным миру животным, но гораздо больших размеров.

Татьяна Миссуми
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