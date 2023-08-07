Лес монстров: В США нашли неизвестные вирусы чудовищных размеров Биологи обнаружили целый зоопарк живых организмов с совершенно невиданной внешностью. И они настолько огромны, что поначалу учёные даже не понимали, что это за существа. 7 августа, 15:05 Учёные нашли неизвестные гигантские вирусы в Гарвардском лесу. Обложка © biorxiv.org

Гарвардский лес — это заповедник, который, можно сказать, закрепил за собой ещё в начале XX века Гарвардский университет. Впрочем, доступ туда свободный. Это царство вековых дубов, сосен, а ещё там, например, растут самые настоящие белые берёзы. И благодаря удачному расположению возле одного из ведущих университетов мира это один из самых хорошо изученных лесов планеты.

Но, как выясняется, даже несмотря на это, он продолжает скрывать много интересного. Недавно учёные как следует рассмотрели под микроскопом образец почвы из этого леса, и того, что они увидели, хватило на впечатляющую научную работу. В этом лесу, оказывается, обитают гигантские вирусы, и в том числе ранее науке не известные, совершенно невиданной наружности.

Подобные существа наблюдаются учёными с 1990-х годов, и когда они их увидели впервые, то и представить не могли, что это вирусы. Они были уверены, что вирусов размерами в сотни нанометров не бывает, а бывают только, скажем, в 50 нанометров или в 80. Хорошо, пусть даже 100 или немного побольше. Но 500, 700, 1000 нанометров — это уже считалось чем-то просто немыслимым. Поэтому учёные поначалу приняли их за бактерии и лишь спустя довольно долгое время начали понимать, с чем имеют дело в действительности.

Так вот, как пишут микробиологи, в Гарвардском лесу этих вирусов-монстров обнаруживается совершенно беспрецедентное многообразие, их разновидностей там больше, чем всех известных науке видов гигантских вирусов, вместе взятых. А некоторые из них привлекли особенное внимание своей удивительной "одеждой", то есть оболочкой, в которой заключена вирусная ДНК. Она называется капсидом. К примеру, есть в этом лесу вирусы-гиганты, одетые в "костюм черепахи", есть поразительно похожие на звёзды, есть вирусы со "стрижкой под ёжика". Есть даже с торчащими во все стороны длинными "змеями", учёные сравнивают это существо с мифической Медузой Горгоной.

Обнаруженные в Гарвардском лесу гигантские вирусы. Фото © biorxiv.org

По размерам они, может, и не самые гигантские — порядка 400–600 нанометров. Бывают и гораздо больше. Рекорд на сегодняшний день принадлежит ожившему в тающей сибирской мерзлоте Pithovirus sibericum, он в длину составляет около 1500 нанометров. Но само генетическое разнообразие этих крошечных монстров в Гарвардском лесу не может не поражать и заставляет биологов думать, что в местной почве таится ещё много неизученного.

Надо сказать, в основном обнаруженные "монстры" — это вирусы амёб и прочих одноклеточных, никакой опасности для людей учёные в них абсолютно не видят, но предпочитают не расслабляться и исследовать их максимально внимательно, тем более что некоторые им подобные уже подозревались в оккупации человеческих клеток.

Авторы Адель Романенкова