Профессор рассказал, грозит ли вспышка "болезни легионеров" в Польше новой пандемией

Вспышка в Польше легионеллёза, известного как "болезнь легионеров", не грозит стать пандемией. Об этом заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он пояснил, что зачастую эта инфекция появляется в системах кондиционирования.

"Это частая вещь и в гостиницах, и вообще в зданиях с мощным кондиционированием. Для того чтобы воздух не был сухим всегда, должно быть увлажнение в приличных кондиционерах. Там создаются условия для спонтанного роста, и за ними положено внимательно наблюдать. Если не будет каких-то специальных мероприятий враждебной направленности, то я не жду никакого серьёзного распространения, а уж тем более превращения в эпидемию легионеллёза", — отметил Чепурнов в беседе с Ura.ru.

Профессор считает, что в данном случае речь идёт о случайности и отсутствии нормального санитарного надзора. Распространение заболевания просто остановить, заверил учёный.

"В Польше уже ряд случаев, и мне это непонятно. Да, некие условия создались в данный момент, но почему немедленно не предприняты усилия, чтобы остановить? Это не так сложно сделать эпидемиологическими мероприятиями и контролем над созданием условий для распространения", — заключил профессор.