Заражённый завёз смертельную "болезнь легионеров" с юга Польши на восток

В городе Люблин (восточная часть Польши) зафиксирован первый случай заболевания легионеллёзом, от которого умерли восемь человек в Жешуве. Об этом сообщает "Польское радио".

Пожилой мужчина был доставлен в местную больницу, где подтвердился его диагноз. Пациент признался, что недавно был в Жешуве. Его состояние не уточняется. Специалисты полагают, что источником инфекции стала водопроводная вода.

"Результаты исследований указывают на то, что источником заражения является водопроводная система, других источников установить не удалось", — сказал эпидемиолог Яромир Шленчек.