Заражённый завёз смертельную "болезнь легионеров" с юга Польши на восток
В польском Люблине обнаружен легионеллёз после восьми смертей от него в Жешуве
В городе Люблин (восточная часть Польши) зафиксирован первый случай заболевания легионеллёзом, от которого умерли восемь человек в Жешуве. Об этом сообщает "Польское радио".
Пожилой мужчина был доставлен в местную больницу, где подтвердился его диагноз. Пациент признался, что недавно был в Жешуве. Его состояние не уточняется. Специалисты полагают, что источником инфекции стала водопроводная вода.
"Результаты исследований указывают на то, что источником заражения является водопроводная система, других источников установить не удалось", — сказал эпидемиолог Яромир Шленчек.
Напомним, в окрестностях польского города Жешув как минимум восемь человек скончались от легионеллёза — одной из тяжёлых форм пневмонии. По последним данным, госпитализировано 127 человек. В Польше допускают, что инфекция могла начать распространяться с расположенной поблизости базы НАТО.
Shutterstock