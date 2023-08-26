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26 августа, 16:31

Заражённый завёз смертельную "болезнь легионеров" с юга Польши на восток

В польском Люблине обнаружен легионеллёз после восьми смертей от него в Жешуве

В городе Люблин (восточная часть Польши) зафиксирован первый случай заболевания легионеллёзом, от которого умерли восемь человек в Жешуве. Об этом сообщает "Польское радио".

Пожилой мужчина был доставлен в местную больницу, где подтвердился его диагноз. Пациент признался, что недавно был в Жешуве. Его состояние не уточняется. Специалисты полагают, что источником инфекции стала водопроводная вода.

"Результаты исследований указывают на то, что источником заражения является водопроводная система, других источников установить не удалось", — сказал эпидемиолог Яромир Шленчек.

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Напомним, в окрестностях польского города Жешув как минимум восемь человек скончались от легионеллёза — одной из тяжёлых форм пневмонии. По последним данным, госпитализировано 127 человек. В Польше допускают, что инфекция могла начать распространяться с расположенной поблизости базы НАТО.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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