Власти заверили, что в России пока нет новейшего варианта ковида

В России пока не обнаружен новый вариант коронавируса, который получил код ВА.Х. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время на территории РФ новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.