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16 августа, 15:40

Власти заверили, что в России пока нет новейшего варианта ковида

Роспотребнадзор: В России не обнаружен новый вариант коронавируса ВА.Х

В России пока не обнаружен новый вариант коронавируса, который получил код ВА.Х. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время на территории РФ новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

"Непредсказуемая зараза": Медик рассказал, для кого опасен новый коронавирус "эрис"

"Непредсказуемая зараза": Медик рассказал, для кого опасен новый коронавирус "эрис"

Ранее Лайф писал о том, что появился новый коронавирус "эрис", он хитрее и заразнее "кракена". Он, в отличие от BA. X, в России уже есть.

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Unsplash

Илья Суриков
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