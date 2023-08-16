Власти заверили, что в России пока нет новейшего варианта ковида
Роспотребнадзор: В России не обнаружен новый вариант коронавируса ВА.Х
В России пока не обнаружен новый вариант коронавируса, который получил код ВА.Х. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
"В настоящее время на территории РФ новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.
Ранее Лайф писал о том, что появился новый коронавирус "эрис", он хитрее и заразнее "кракена". Он, в отличие от BA. X, в России уже есть.
Обложка ©
Unsplash