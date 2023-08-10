"Непредсказуемая зараза": Медик рассказал, для кого опасен новый коронавирус "эрис"

Новый вариант коронавируса — EG.5 "эрис" — в первую очередь опасен для людей со слабым иммунитетом, в том числе для пожилых. Об этом в беседе с Лайфом заявил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Какие категории в опасности? У кого слабый иммунитет (больные с пересаженными органами, ВИЧ-инфекцией, некоторые пожилые люди). Однако ковид — опасная и непредсказуемая зараза, которая может свалить и крепкого и пышущего здоровьем молодого человека, так как запускает некоторые патологические реакции организма после своего внедрения", — отметил он.

Медик напомнил, что при развитии вирусов мутации сначала приводят к повышению контагиозности (заразности) и риска летального исхода, а затем лишь к росту заразности, при этом вероятность смерти снижается. Умнов считает, что новые штаммы будут немного посильнее обычной простуды.