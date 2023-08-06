У кошек началась своя отдельная эпидемия коронавируса

Коронавирус мутирует и не жалеет уже кошек — эпидемия дошла до питомцев на Кипре. Животные погибают из-за особого вида заболевания — FCov-2023, вызывающего опасный инфекционный перитонит. Ситуация настолько серьёзная, что республиканский кабмин разрешил применять для лечения кошек неиспользованные человеческие лекарства, хотя об этом Ассоциация ветеринаров Кипра просила ещё в апреле.

По данным Cyprus Mail, владельцы кошек могут получить препарат в виде таблеток стоимостью 2,5 евро (около 260 рублей) за штуку. Кипрские зоозащитники говорят, что FCov-2023 унёс жизни почти 300 тысяч кошек на острове, но эти данные опровергает президент Ассоциации ветеринаров Нектария Иоанну Арсеноглу: по его версии, погибло примерно восемь тысяч питомцев. Новый кошачий "ковид" не передаётся человеку.