Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса

Минздрав России предложил прекратить массовую вакцинацию от коронавируса и прививать только уязвимые категории граждан. Проект документа опубликован на портале нормативно-правовых актов.

"В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции CoViD-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции CoViD-19 на территории Российской Федерации, целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан", — сообщается в пояснительной записке.

Согласно проекту документа Минздрава, прививать предлагают совершеннолетних, которые ранее не болели и не вакцинировались против ковида, а также граждан в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимым категориям граждан отнесли людей с хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.