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22 июля, 02:30

Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса

Минздрав России предложил прекратить массовую вакцинацию от коронавируса и прививать только уязвимые категории граждан. Проект документа опубликован на портале нормативно-правовых актов.

"В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции CoViD-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции CoViD-19 на территории Российской Федерации, целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан", сообщается в пояснительной записке.

Россиянам порекомендовали привиться против менингококковой инфекции

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Согласно проекту документа Минздрава, прививать предлагают совершеннолетних, которые ранее не болели и не вакцинировались против ковида, а также граждан в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимым категориям граждан отнесли людей с хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Ранее коллектив российских учёных разработал новый метод вакцинации, который не требует уколов. Вместо этого вакцина вводится через волосяные фолликулы, не повреждая кожу.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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