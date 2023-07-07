Россиянам порекомендовали привиться против менингококковой инфекции

Защититься от менингококковой инфекции можно только при помощи вакцинации. Об этом журналистам рассказала руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королёва.

Комментируя вспышку менингита в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге, она пояснила, что рост острых респираторных инфекций наблюдается в постковидный период. Поэтому, чтобы защитить себя от болезни, следует сделать прививку, которая показана практически всем, однако перед этим следует обратиться за консультацией к врачу.