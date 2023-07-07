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6 июля, 22:44

Россиянам порекомендовали привиться против менингококковой инфекции

В Роспотребнадзоре рекомендовали вакцинироваться от менингококковой инфекции

Защититься от менингококковой инфекции можно только при помощи вакцинации. Об этом журналистам рассказала руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королёва.

Комментируя вспышку менингита в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге, она пояснила, что рост острых респираторных инфекций наблюдается в постковидный период. Поэтому, чтобы защитить себя от болезни, следует сделать прививку, которая показана практически всем, однако перед этим следует обратиться за консультацией к врачу.

"Сейчас, в постковидный период, отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, так что стоит привиться и защитить себя от этого опасного заболевания", — сообщила Королёва.

Смерть сотрудника Ozon на Урале после вспышки менингита пытались выдать за рак крови

Смерть сотрудника Ozon на Урале после вспышки менингита пытались выдать за рак крови

Ранее сообщалось, что у семерых сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию. Позднее стало известно, что от этой болезни сначала скончался 21-летний сотрудник компании. Затем умер ещё один человек. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет. По последним данным, число заразившихся увеличилось до восьми.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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