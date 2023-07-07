Россиянам порекомендовали привиться против менингококковой инфекции
В Роспотребнадзоре рекомендовали вакцинироваться от менингококковой инфекции
Защититься от менингококковой инфекции можно только при помощи вакцинации. Об этом журналистам рассказала руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королёва.
Комментируя вспышку менингита в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге, она пояснила, что рост острых респираторных инфекций наблюдается в постковидный период. Поэтому, чтобы защитить себя от болезни, следует сделать прививку, которая показана практически всем, однако перед этим следует обратиться за консультацией к врачу.
"Сейчас, в постковидный период, отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, так что стоит привиться и защитить себя от этого опасного заболевания", — сообщила Королёва.
Ранее сообщалось, что у семерых сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию. Позднее стало известно, что от этой болезни сначала скончался 21-летний сотрудник компании. Затем умер ещё один человек. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков заражения инфекцией через посылки из распределительных центров Ozon нет. По последним данным, число заразившихся увеличилось до восьми.
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